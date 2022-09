Gestione dei servizi turistici, il Tar accoglie il ricorso di Ravenna Incoming

Il Tar accoglie il ricorso presentato da Ravenna Incoming sull’aggiudicazione del bando del Comune per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (Iat). Viene così sospesa l'aggiudicazione della gara che aveva premiato un'altra società nella scorsa primavera. Di conseguenza viene prorogata la gestione dei servizi, inizialmente in scadenza a fine settembre, che resteranno in mano a Ravenna Incoming fino a dicembre, quando è prevista la sentenza definitiva del Tar.

Non solo, Ravenna Incoming ha anche ottenuto dal Tar il pieno accesso a tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria in occasione del bando che riguarda la gestione di alcuni punti di informazione e accoglienza turistica. Dunque si dovrà aspettare la fine dell'anno per la decisione definitiva sull'attribuzione della gestione del servizio. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola venerdì.