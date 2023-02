Gestione sostenibile e digitale dell’impresa: parte il corso gratuito per i futuri tecnici

Partirà a marzo un corso gratuito per formare tecnici della gestione sostenibile e digitale dell’impresa, un profilo professionale sempre più ricercato e richiesto anche sul territorio ravennate. Organizzato dal Sestante Romagna, il percorso è rivolto a diplomati e laureati e si svolgerà tra marzo e luglio: su 500 ore di corso, 300 ore si svolgeranno alla scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri di Ravenna, e 200 in stage in aziende del territorio.

Le richieste di partecipazione vanno inviate, insieme al curriculum, entro il 28 febbraio all’indirizzo estrocchi@confindustriaromagna.it. Superato l’esame finale, sarà rilasciato un certificato di qualifica professionale in Tecnico esperto nella gestione aziendale. Il percorso è co-finanziato con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna.