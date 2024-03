Paura a Porto Corsini: si getta con l'auto nel Candiano durante l'inseguimento

Episodio drammatico venerdì mattina a Porto Corsini, dove un uomo è finito con l'auto nel canale Candiano al termine di un breve inseguimento con le volanti della Polizia. L'uomo, un over 50, ieri si sarebbe allontanato da casa, con la famiglia che ha denunciato la scomparsa alla Questura di Ravenna.

Questa mattina, durante le ricerche, il gps dell'uomo ha agganciato una cella telefonica a Porto Corsini, motivo per il quale le ricerche si sono concentrate in quella zona. La Polizia ha intercettato l'auto dello scomparso ma, quando l'uomo si è accorto della volante, è ripartito azzardando alcune manovre pericolose nel piccolo abitato, dando vita a un breve inseguimento.

Poi, una volta raggiunto il molo, invece di fermarsi ha proseguito nella sua corsa, finendo in acqua. Sul posto sono presenti, oltre alla Polizia, il personale del 118, i Vigili del fuoco - con i sommozzatori impegnati nelle ricerche dell'auto e del corpo - e la Guardia di Finanza. Il porto è stato chiuso in ingresso e in uscita. Dalle prime informazioni, si sarebbe trattato a tutti gli effetti di un gesto volontario.