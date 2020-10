Già 700 firme per chiedere di riaprire le Poste di Barbiano

Sono ben 700 le firme raccolte in pochi giorni a Barbiano per chiedere a Poste Italiane di ripristinare il servizio dell'ufficio postale della frazione. L'iniziativa, lanciata e coordinata dal gruppo consiliare Insieme per Cotignola, ha visto un vivo coinvolgimento di tutta la cittadinanza, che si è organizzata con banchetti in piazza, nonché degli esercizi commerciali barbianesi, che hanno contribuito a raccogliere firme aderendo all'iniziativa.

Tra i firmatari, non solo cittadini barbianesi, ma anche residenti nelle località limitrofe, che però utilizzano il servizio postale a Barbiano, magari perché di strada lungo il tragitto casa-lavoro: una conferma ulteriore rispetto all'indispensabilità di un servizio periferico, capace di sgravare gli uffici maggiori di carichi di lavoro che si traducono poi in lunghe code d'attesa per gli utenti e altri disservizi.

I firmatari chiedono a Poste Italiane di ripristinare il servizio dell'ufficio su non meno di tre turni settimanali (di cui uno il sabato), così com'era prima della pandemia; ai vertici di Poste è inoltre chiesto riscontro riguardo ai gravi disservizi registrati nella consegna delle raccomandate: avvisi di giacenza con orari sbagliati e tempi di attesa per il ritiro della corrispondenza che superano 10 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Barbiano non è la sola frazione ad aver subito il taglio del servizio deciso unilateralmente da Poste Italiane: a livello locale, anche Santerno e Villa San Martino condividono lo stesso disagio. Ora le firme saranno consegnate al sindaco Luca Piovaccari, che si farà carico di interloquire con i vertici locali di Poste Italiane: "Se la richiesta di così tanti cittadini verrà ignorata - riferiscono i membri Insieme per Cotignola -, valuteremo le azioni legali da intraprendere, grazie anche alla documentazione raccolta".