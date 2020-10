Gianluca Lasconi è il nuovo Comandante dei Carabinieri di Cotignola

È il maresciallo Gianluca Lasconi il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Cotignola. Il nuovo comandante è stato accolto lunedì dal sindaco Luca Piovaccari, che gli ha dato il benvenuto nella comunità di Cotignola. “Il rapporto tra l’Amministrazione comunale e l’Arma è sempre stato caratterizzato dalla massima collaborazione - ha sottolineato il sindaco - In questo primo scambio di opinioni ho raccolto con piacere la piena disponibilità del comandante Lasconi a continuare questo proficuo lavoro di squadra tra istituzioni, a beneficio della sicurezza pubblica dei nostri cittadini”.

Lasconi, classe 1966, è nato a Ravenna. Dopo essersi arruolato nell’Arma, ha occasione di girare l’Italia venendo assegnato prima in Veneto e poi in Puglia; negli ultimi 20 anni di carriera è stato comandante della Stazione dei Carabinieri di Lido degli Estensi. “Ho accettato con molto entusiasmo questo nuovo incarico - ha dichiarato il comandante Gianluca Lasconi - l’impatto con la città di Cotignola è stato per ora assolutamente piacevole: un territorio molto dinamico, ricco di storia e cultura”.