Gianni Morandi torna sui lidi ravennati, fa il bagno e scatta foto in spiaggia

Non c'è estate senza una "capatina" di Gianni Morandi sui lidi ravennati. Anche quest'anno il cantante bolognese - da sempre molto affezionato alla Romagna e a Ravenna, tanto da tornare spesso come turista sia in spiaggia che in città - ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza sulla riviera.

Giovedì Gianni ha pubblicato sui suoi canali social, sempre molto seguiti dai suoi fan, una foto con costume rosso e piedi nell'acqua, nonostante la giornata nuvolosa. "Evviva", il laconico commento del cantante, ritratto sulla spiaggia di Casal Borsetti proprio accanto alla foce del Lamone. Probabile che, anche in questo caso, dietro alla macchina fotografica ci fosse la moglie Anna.