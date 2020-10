Gianni Morandi in visita al Mar per la mostra di Paolo Roversi

Gianni Morandi si conferma un grande "fan" della nostra città. Giovedì, infatti, il cantante bolognese si è recato al Museo Mar per visitare la mostra di Paolo Roversi, che sarà visitabile ancora fino al 10 gennaio. "Il grandissimo Gianni Morandi è venuto a vedere la mostra e si è tanto complimentato per la bellezza delle fotografie e dell'allestimento, e si è prestato a innumerevoli scatti per la scelta finale con la nostra coordinatrice culturale del museo Giorgia Salerno", spiegano dal Mar.

