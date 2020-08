Gianni Morandi in spiaggia "insegna" a usare la mascherina

Gianni Morandi ha scelto di nuovo le spiagge ravennati per godersi una giornata di relax. Mercoledì, infatti, il cantante bolognese è stato avvistato a Marina Romea. Gianni si è fatto scattare una foto dalla moglie Anna e l'ha postata sui suoi profili social, sui quali è sempre molto attivo, spiegando la "difficoltà" dell'utilizzare la mascherina tra una foto e l'altra con i tanti fan che lo hanno raggiunto in spiaggia.

"Ho passato una bella giornata al mare - scrive il cantante - Tanta gente in spiaggia, alcuni avevano la mascherina, altri no. Molti si avvicinavano per salutarmi o per chiedermi una foto e in quel caso era meglio metterla. Però, per fare il bagno l’ho tolta! Togli, metti, togli, metti, avanti così...".

Tra i tanti che sono riusciti a scattare una foto con Morandi c'è anche il consigliere Pd Rudy Gatta, che non ha perso l'occasione di parlare con il cantante di una passione comune: "Abbiamo parlato della Maratona di New York che abbiamo corso entrambi nel 2018 e lui mi ha mostrato orgoglioso il suo cappellino ufficiale, grande Gianni!".