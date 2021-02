Gianni Morandi e la moglie Anna a pranzo in una piadineria del centro storico

Ogni volta che ne ha l'occasione, Gianni Morandi insieme alla moglie Anna viene a fare un giro nella sua amata Ravenna. Sono innumerevoli le sue visite, sia in città che al mare, essendo grande frequentatore dei lidi ravennati. Giovedì il cantante bolognese insieme alla moglie è tornato nella città dei mosaici per una passeggiata e si è fermato a pranzo da La piadina del Melarancio in via IV novembre, dove si è fatto scattare una foto. "Anna e io abbiamo fatto un giro a Ravenna, una bellissima città e naturalmente abbiamo mangiato la piadina romagnola", scrive Gianni sui social.