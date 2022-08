"Sa che io ero amico di Lucio Dalla?": Gianni Morandi al Villaggio delle Cicogne incontra Lucio e Futura

"Il 4 marzo 2012, lo stesso giorno dei funerali e della data di nascita di Lucio Dalla, arriva nel parco della Campaza una cicogna libera. Proprio per la "causalità" della data, la cicogna viene ribattezzata Lucio in onore del cantautore bolognese. Lucio diventa in poco tempo il custode della voliera. Libero, di giorno vola su tutte le aree circostanti, ma la sera torna per coricarsi in una delle piattaforme aeree posizionate all'esterno. La particolarità che contraddistingue Lucio è la costanza nel tornare e restare. E' molto difficile, infatti, che un esemplare maschio in assenza di una compagna stazioni così a lungo nello stesso posto... Ma, forse, Lucio stava solo aspettando una delle femmine in voliera! Infatti, appena rilasciati i primi esemplari nel 2014, una giovane femmina (che abbiamo chiamato Futura) ha deciso di stabilirsi nel suo nido, andando a formare la prima coppia "mista" del centro!"