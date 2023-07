Gianni Parmiani regala un sorriso agli ospiti della residenza anziani di Lugo

Storie, aneddoti, poesie, ma anche battute e dialoghi. Mercoledì mattina il noto attore comico dialettale Gianni Parmiani ha fatto una sorpresa agli ospiti della Casa residenza anziani di Lugo, partecipando a un incontro organizzato nel parco della struttura.

Una visita molto apprezzata dagli ospiti, divertiti dalle gag del simpatico artista, interrotte da diversi applausi. Lui stesso ha sottolineato di aver accettato volentieri l’invito della Sassoli, oltre che per regalare un sorriso agli ospiti, per dare un segno di serenità, fiducia e condivisione, in una sorta di abbraccio di comunità come piccolo contributo per affrontare e superare con ottimismo i problemi e le sofferenze causate dall’alluvione, che lo hanno riguardato anche personalmente in maniera significativa.

A Parmiani è andato il ringraziamento dell’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, presente assieme alla direttrice Monica Tagliavini, alla coordinatrice della Sassoli Greta Ghetti e agli operatori.