Lo scrittore ravennate traduce il libro della Genesi: "L'orgoglio umano scatena le guerre contemporanee"

La contemporaneità riletta attraverso la Bibbia e la riscoperta dell'umanesimo italiano. Gian Ruggero Manzoni, scrittore, pittore e scultore nato a San Lorenzo di Lugo, ha recentemente dato alle stampe la sua traduzione, dal greco antico e dal latino, del Libro biblico della Genesi. Intervistato da Mario Russomanno per 'Salotto Blu', trasmissione televisiva che va in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Videoregione, Manzoni si è espresso su diversi temi culturali. "Se rileggiamo la Genesi - ha spiegato Manzoni- ci imbattiamo nell'episodio della Torre di Babele e del folle orgoglio dell'uomo, ci rendiamo conto che nulla è cambiato, basti pensare ai motivi che scatenano le guerre contemporanee."

La cultura italiana? "Il fatto che in Italia si trovino circa il novanta per cento dei giacimenti culturali del mondo ci ha sempre reso pigri. Però, in positivo, siamo coloro che hanno dato vita all' umanesimo, alla capacità di vedere le cose da angolazioni diverse. Quella anglosassone, che domina il mondo, è invece cultura specialistica. Credo che dovremmo essere orgogliosi e rilanciare la nostra visione del mondo".