Ai giardini Speyer inaugura la 'Stoviglioteca': un servizio per evitare l’utilizzo di prodotti monouso

Si svolge anche quest'estate "CeniAmo il Mondo", la cena cittadina di “avvicinato” che dal 2015 unisce tanti cittadini e cittadine che condividono cibo, chiacchiere, giochi e musica. L’evento, organizzato da CittAttiva, il servizio di cittadinanza attiva del Comune, si terrà giovedì 20 luglio ai giardini Speyer a partire dalle 19.30, quando sarà inaugurato il servizio Stoviglioteca del Comune di Ravenna alla presenza dell’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini. L’Amministrazione, attraverso il CEAS-Centro di Educazione alla Sostenibilità e con il contributo economico di ATERSIR, ha infatti istituito la Stoviglioteca, un progetto di prestito di stoviglie lavabili che ha lo scopo di evitare l’utilizzo di prodotti monouso in occasione di feste, picnic o eventi aziendali e sensibilizzare i cittadini alla buona pratica del riuso.

CeniAmo il Mondo risulta quindi il momento ideale per la sua inaugurazione: residenti, turisti, associazioni e organizzazioni del territorio sono invitati a prendere parte alla serata portando la propria cena da condividere con gli altri partecipanti. Ogni anno infatti arrivano in tavola specialità culinarie provenienti da tutto il mondo che oltre essere una festa per il palato diventano anche un pretesto per conoscere altre persone e passare insieme una piacevole serata. La Stoviglioteca metterà a disposizione stoviglie, bicchieri, posate e tovaglie, cosicché quanti sono curiosi di conoscere questa nuova opportunità potranno “testare” direttamente il servizio. Ad allietare la cena ci saranno inoltre i giochi per bambini di Lucertola Ludens e il concerto delle band di musica d'insieme di Officina della Musica, che con il loro rock animeranno la serata