Giardini Speyer, viale Farini e stazione: controlli straordinari, un arresto e la chiusura di un'attività per 15 giorni

Proseguono i servizi straordinari di controllo disposti dal questore di Ravenna, Lucio Pennella, nella stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer. L'attività ha visto impegnati gli agenti della Sezione Volanti, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Squadra Mobile. Un soggetto straniero è stato sorpreso dai detective della Mobile cedere della sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato in flagranza per spaccio.

Il personale delle Volanti hanno individuato e denunciato un'altra persona sorpresa con 130 grammi di hashish destinati allo spaccio. Su disposizione del questore, gli agenti della Divisione Amministrativa hanno chiuso venerdì mattina per 15 giorni un negozio in zona stazione. Il provvedimento è stato preso alla luce della frquentazione dell'attività da parte di soggetti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, per sostanze stupefacenti e ubriachezza molesta.