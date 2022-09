Ginnastica, kung fu e yoga: ripartono i corsi per tutte le età dell'associazione sportiva

Con l’avvio della stagione sportiva 2022/23 parte a pieno regime l’attività corsistica di Gym Academy, l’Asd affiliata al comitato territoriale del Csi Ravenna-Lugo.Una proosta che è indirizzata sia alle fasce più giovani sia agli adulti. L’attività parte ufficialmente lunedì 19 settembre con un corso di ginnastica artistica maschile riservato ai bambini dai 5 anni in su, articolato in due lezioni a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle 17 alle 19, nella palestra del Ginanni Vecchio (via Carducci 11). Fino al 30 settembre, per le prime due settimane di corso, sono previste lezioni gratuite di prova.

Lunedì 26 settembre, invece, Gym Academy fa partire nella ex Casa Jungla a Russi (via Faentina Sud 11), corsi di ginnastica artistica, kung fu e yoga per bambini e ragazzi. Per tutti e tre i corsi, nella prima settimana, fino al 30, sono a disposizione due lezioni di prova gratuita. I corsi di ginnastica artistica si dividono in quattro fasce d’età: Allieve e Ragazze (nate nel 2014 e precedenti), Maschi (nati nel 2016 e precedenti), Giovanissime (nate nel 2015 e 2016) e Materna (2017 e 2018). Per il kung fu sono previste due lezioni settimanali, il mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 19 per ragazzi e ragazze nati/e dal 2014 e precedenti. Unica lezione, il giovedì dalle 17 alle 18, per il corso di yoga aperto ai nati e nate nella fascia 2012-2016. Infine, sempre il 26 settembre ripartiranno i corsi per adulti e terza età di power pilates, ginnastica dolce e taijiquan, la novità dei corsi targati Gym Academy: si tratta di uno stile delle arti marziali, praticato come disciplina in grado di garantire benessere psicofisico ed equilibrio interiore.

Sedi delle lezioni saranno la palestra della scuola elementare di Godo e San Pancrazio, che ospiteranno i corsi di dolce, la ex Casa Jungla a Russi, sede delle lezioni di power pilates e taijiquan. Anche per questo trittico di lezioni è prevista dal 26 al 30 settembre una prova gratuita. Per tutti i corsi proposti, è necessaria la pre-iscrizione (è già possibile farlo), scrivendo una mail a gymacademyasd.ra@gmail.com