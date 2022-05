Giocattoli in dono ai bambini ricoverati: il bel gesto degli appassionati di auto e motoraduni

Proseguono le iniziative di solidarietà per la Pediatria dell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna: nella mattinata di mercoledì "La Turbinazza Crew", il gruppo di amici appassionato di auto e moto capitanato da Alex Iannacci, ha visitato il reparto di Pediatria per consegnare giochi in dono ai bambini ricoverati.

"Insieme agli amici con cui condivido la passione e l'hobby delle auto, visto il successo ottenuto in alcuni raduni, dove con l'utilizzo delle auto ci esibiamo - ha dichiarato Iannacci - abbiamo deciso di devolvere il ricavato delle nostre iniziative in beneficenza. In prospettiva siamo determinati a poter fare di più, convinti della validità del nostro obiettivo, con l'intento di fare sentire la nostra vicinanza alle persone bisognose di cure”.

Il Direttore del reparto di Pediatria, Federico Marchetti, nell'accogliere insieme al suo staff La Turbinazza Crew, ha espresso soddisfazione per la sensibilità dimostrata dai ragazzi, affermando in segno di riconoscenza, che "i giochi, oltre ad aver felicemente sorpreso i piccoli degenti, saranno utili anche negli aspetti operativi di cura dei piccoli degenti afferenti al reparto, come accompagnamento e coinvolgimento nei vari passaggi di cura".

Un ringraziamento particolare anche da parte dell'Azienda della Romagna, agli organizzatori della donazione: Alex Iannacci, Antonio Iannacci, Giuseppe Confalone, Simone Costa, Gabriele

Santoro, Francesco Salinitro, Luigi Iannacci, William Chatovri, Andrea Salinitro e Tyler Aguzzi.