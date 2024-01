Un carico di giochi per i bimbi meno fortunati: la generosità nel giorno dell'Epifania

Nel giorno dell’Epifania, una rappresentanza della delegazione Emilia Romagna del Gran Priorato d’Italia dell’Ordine Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, guidata dal 'commander' Andrea Mazzanti, ha donato tramite la Chiesa Collegiata dei SS. Francesco e Ilaro di Lugo, un carico di giochi per i bimbi indigenti alla Caritas di Lugo.

L’Ordine di San Lazzaro, in Romagna, fin dai primi momenti post alluvionali e nei mesi successivi, si è adoperato con opere mirate ad alleviare le situazioni emergenziali verso le popolazioni interessate. Fra tutte si ricordano il carico di aiuti (viveri e vestiario) arrivato a Faenza dal Trentino-Alto Adige, trasportato dai Vigili del Fuoco di Trento e Bolzano, nel giugno 2023, poi un secondo carico, prima di Natale, alla sede della Missione dei Frati Cappuccini di Imola (BO).

La parrocchia della Collegiata, non è stata scelta a caso per questa operazione, in quanto sarà la sede del Capitolo Generale del Gran Priorato d’Italia dell’Ordine, che si terrà nei giorni del 26 e 27 aprile 2024, al quale parteciperanno le dame e i cavalieri da varie Commende d'Italia.