Giochi, concorsi e sfilata delle bandiere: centinaia di partecipanti alla Festa dell'Europa

Bagnacavallo ha ospitato nel pomeriggio e nella serata di lunedì 9 maggio, in piazza della Libertà, la Festa dell’Europa, che ha visto la partecipazione di oltre cento studentesse e studenti. Alla sfilata delle bandiere e ai saluti nelle varie lingue sono seguiti gli interventi istituzionali e la premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la pace” a cura del Lions Club di Bagnacavallo e dei lavori relativi al concorso “La Mia Europa”. Infine, si è tenuto il gioco a quiz “Dr Why Europa” riservato a ragazze e ragazzi dell’Istituto Berti, con premi offerti dagli esercizi commerciali bagnacavallesi.

Durante la serata sono stati inoltre esposti i lavori del concorso internazionale “Un Poster per la pace” e i lavori grafici, plastici e multimediali relativi al concorso “La Mia Europa”. Era presente la redazione mobile di Radio Sonora con interviste e musica ed era attivo un info point con materiale informativo sull’Europa. Ha funzionato inoltre un ampio punto gastronomico.