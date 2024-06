Giochi per grandi e bambini nei parchi: torna 'Lugo in Ludo'

Torna con nuove date Lugo in Ludo, il progetto che il Comune con cooperativa Kaleidos rivolge alla comunità lughese per stimolare, attraverso la fruizione di parchi e aree verdi, un rinnovato senso di appartenenza e di cura per il territorio. Si potrà giocare con giochi di legno, giochi d’ingegno, tutti rivolti a grandi e piccoli.

Mercoledì 12 giugno al parco Berardi in via Rivali San Bartolomeo, il 19 giugno al parco della Pace in via dei Carracci, mercoledì 26 giugno ancora al parco Berardi. Tutti gli appuntamenti sono previsti dalle 15.30 alle 18.30. Infine la presenza degli operatori di Kaleidos anche nel primo “Mercoledì sotto le stelle”, il prossimo 3 luglio nel centro storico.

Lugo in ludo è una delle “Azioni per una città coesa – la sicurezza urbana a Lugo” e fa parte dell’accordo di programma firmato dal Comune di Lugo e dalla Regione Emilia-Romagna che prevede diverse azioni rivolte alla sicurezza integrata.