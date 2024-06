Nel 2023 abbiamo speso nel gioco d'azzardo il 90% della spesa alimentare di tutta Italia. E Ravenna è la peggiore in Romagna

Lo scorso anno in Emilia-Romagna sono stati spesi 4,477 miliardi nel gioco d'azzardo online. Il dato spaventoso emerge dalla nuova edizione del “Libro nero dell’azzardo” realizzato da Cgil e Federconsumatori, presentato mercoledì a Roma. L’indagine presenta una mappa di quanto è stato raccolto nell’azzardo nelle Regioni, Province e Comuni d’Italia nel corso del 2023.

I numeri del gioco d'azzardo fisico e online in Italia

Il volume lordo del giocato in Italia nel 2023 è aumentato del 10,2% rispetto al 2022, arrivando a quota 150 miliardi di euro e segnando un nuovo record dopo i 136 miliardi dell’annualità precedente. In dieci anni la raccolta è cresciuta del 78%, mentre il denaro perso dagli italiani, quasi 22 miliardi nel 2023, è cresciuto nello stesso periodo del 30%. Il valore complessivo delle giocate supera il 7% del PIL nazionale. Il totale del gioco su rete fisica è stato pari a 67,9 miliardi di euro (+ 7,8% rispetto al 2022). La raccolta online tocca invece quota 82,08 miliardi di euro (+12,3% rispetto al 2022, in particolare giochi di carte, giochi di sorte a quota fissa e giochi a base sportiva).

Ma quanti sono 150 miliardi di raccolta? Può sfuggire l’enormità di questa cifra. 150 miliardi equivalgono all’89% della spesa alimentare degli italiani stimata per il 2023. 150 miliardi equivalgono a 5 volte l’importo della legge di bilancio 2024. La spesa sanitaria nel 2023 ammonta a 131,1 miliardi. E a cosa corrispondono i 22 miliardi persi nell’azzardo dagli italiani? E’ come se venisse del tutto azzerato il reddito annuale netto di oltre 1.100.000 lavoratori a tempo pieno, di buon livello e anzianità, con una busta paga mensile netta attorno ai 1.500 euro. Numeri che salirebbero vorticosamente con altri esempi, visti i salari medi di alcuni settori.

Le cifre dell’azzardo online in Emilia-Romagna

Gli uomini e le donne dell’Emilia-Romagna hanno speso nel 2023, come detto, 4,477 miliardi nell’azzardo online, perdendo 231 milioni di euro. Una raccolta che è cresciuta del 25,7% rispetto al 2021 e del 12% rispetto al 2022. Sono 888.575 i conti online presenti nella nostra Regione, mentre sono 269.999 quelli attivati nel 2023. Ogni 1000 residenti nella fascia 18-74 anni sono attivi 269 conti, quasi un terzo di quelli in Campania. Ovviamente ogni singolo giocatore può avere attivi più conti.

Le cifre per provincia: Ravenna 'maglia nera' in Romagna

Nelle provincie dell’Emilia-Romagna solo Bologna è (per poco) nella prima parte della classifica. Con una crescita sull’anno precedente dell’11,2% e una media di 1665 euro pro capite (fascia 18-74 anni), la provincia di Bologna è al 50esimo posto in Italia. Una classifica dominata dalle provincie del Sud, a partire dalla Campania, Sicilia e Calabria; Bologna è al quinto posto tra le provincie del nord, sorpassata da Milano e Torino. Tra il 62esimo e l’83esimo posto si collocano tutte le altre provincie, ad eccezione di Ferrara, al 96esimo su 102 provincie. Reggio Emilia è la provincia che a livello regionale ha registrato la maggior crescita rispetto al 2022, con un +16,3%.

Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, nel 2023 la raccolta pro-capite delle giocate online si attesta a 1454,46 euro, in aumento rispetto al 2022, quando era di 1238,23 euro. Cifra che porta la nostra città al 62esimo posto in Italia, prima in Romagna, sopra alla 65esima posizione di Rimini e molto lontana dalla 83esima di Forlì-Cesena. Spesa che si alza a 1586,22 euro se si guarda solo al comune capoluogo. In totale, la raccolta del gioco d'azzardo online nella nostra provincia nel 2023 è stata di 401 milioni di euro, contro i 340 del 2022 (+18%).

Con il rapporto “Pane e azzardo”, Federconsumatori ha presentato nei mesi scorsi i numeri preoccupanti della nostra Regione, con dati e stime anche sul gioco fisico. Questi nuovi dati, seppur limitati al gioco online, confermano i record negativi di Bologna, Comune e Provincia, primi in tutte le classifiche regionali, seppur non in modo vistoso. Ma per tutte le provincie e Comuni della Regione, a partire proprio da Ravenna, vanno esaminati nel dettaglio i dati di una crescita preoccupante, all’apparenza inarrestabile.

Due comuni emiliani tra i "peggiori"

Il rapporto ha esaminato i primi 100 Comuni in Italia, superiori ai 10.000 abitanti, per dimensione del giocato online. Una mappa sulla quale è stata sovrapposta quella dei problemi di legalità in quei territori: commissariamenti, immobili sequestrati, notizie di azioni delle Forze dell’Ordine. Una classifica dominata dai Comuni medio-piccoli del Sud e, in parte minore del Centro. Solo cinque su cento sono del Nord. Nei primi dieci sono due, entrambi nella cintura bolognese: Zola Predosa al terzo posto, con 7.884 euro pro capite (nella fascia 18-74 anni) e Calderara di Reno al quinto, con 5.532 euro. Due realtà già segnalate con il nostro Rapporto sull’azzardo in Emilia-Romagna, e che rispetto al 2022 vedono una ulteriore crescita: Zola del 5,3% e Calderara di un incredibile 23,7%.

Il futuro

L'indagine rende evidente la gigantesca anomalia nella distribuzione del gioco da remoto, con il Sud dove si gioca il doppio del nord e dove nella provincia di Messina (prima in classifica) si gioca quasi quattro volte più di Rovigo (ultima). "Dati che rendono evidente la profonda penetrazione delle mafie e dell’economia irregolare all’interno del gioco legale - sottolineano da Federconsumatori Emilia-Romagna -. In particolare l’online è diventato, per i suoi meccanismi, un luogo privilegiato per il riciclaggio di capitali sporchi. Il rapporto stima prudentemente in 18 miliardi su 82 di raccolta complessiva, la cifra “investita” nell’azzardo online dalle mafie.

"Di azzardo in questa campagna elettorale se ne parla pochissimo, nonostante sia in corso un attacco frontale alle norme che diverse Regioni e Comuni hanno nel tempo introdotte, per tentare di limitare il dilagare dell’azzardo nel proprio territorio - commentano da Federconsumatori - Tra tutte è la Legge dell’Emilia-Romagna la più criticata da chi vuole una maggiore libertà d’azione delle imprese dell’azzardo. L’obbiettivo esplicito è quello di demolire quelle norme, attraverso una legge nazionale; in cambio Regioni e Comuni riceverebbero risorse prelevate dalla tassazione dell’azzardo. Uno scambio per noi inaccettabile, che ancora più di oggi metterebbe al centro gli interessi delle ricchissime imprese del settore azzardo, marginalizzando il diritto alla Salute degli italiani e delle italiane. In questo senso consigliamo una attenta lettura dell’art. 41 della nostra Costituzione, che recita: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"".

