Giordano Sangiorgi del Mei interviene in Senato per aiutare i lavoratori dello spettacolo

L'intervento di Giordano Sangiorgi alle Audizioni alla Commissione Cultura e Istruzione del Senato a favore delle associazioni e delle aziende della filiera delle piccole imprese, degli artisti e dei lavoratori del Made in Italy musicale, culturale e dello spettacolo è stato un successo e ha avuto un forte e positivo riscontro a favore delle realtà indipendenti ed emergenti.

L’intervento è stato particolarmente apprezzato con un intervento successivo dei componenti della Commissione che ne hanno apprezzato l’operatività, la chiarezza e la concretezza. Tra l’altro una componente della Commissione del Senato, la senatrice Danila De Lucia, ha voluto fare i complimenti al MEI e ai suoi 25 anni per avervi partecipato in qualità di giornalista più volte.

E’ stato richiesto al Coordinamento StaGe!, rappresentante di 50 Associazioni per circa 10 mila piccole imprese del settore per circa 60mila addetti, rappresentato da Giordano Sangiorgi del MEI di proseguire a mandare documentazione che sarà valutata e analizzata con grande interesse. Tra le iniziative à stata ritenuta particolarmente interessante la proposta di attivare le sedi Rai regionali insieme agli Assessorati alla Cultura delle Regioni per realizzare programmi con gli artisti e i musicisti dei territori regionali e dare loro visibilità e introiti sul diritti, come proposto dall’Assessore regionale alla Cultura dell’Emilia Romagna Mauro Felicori e dal circuito giovanile musicale della Regione Lazio Laziosound.