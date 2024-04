Il bel gesto del giornalista Jas Gawronski: dona la sua collezione di libri alla biblioteca dei Chiostri Francescani

Un bel gesto a favore della cultura ravennate. La Biblioteca dei Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, a pochi metri dalla tomba di Dante, si arricchisce da oggi di una nuova collezione di libri. Lo storico corrispondente Rai Jas Gawronski, volto noto dei telegiornali nazionali, ha infatti donato ufficialmente alla Fondazione la collezione dei propri libri ed altri preziosi documenti personali, tra cui il significativo carteggio con l’amico e collega Enzo Bettiza. L’atto è stato firmato nella sede della Biblioteca dei Chiostri, dove i libri trovano spazio accanto ai volumi dello stesso Enzo Bettiza, alla presenza di Jas Gawronski, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, del presidente del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, del segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Giancarlo Bagnariol e del notaio Guglielmo Scalise.

Gavronski, giornalista, scrittore e già anche parlamentare europeo, è stato per tanti anni corrispondente da New York, Parigi, Mosca e Varsavia ed ha curato programmi culturali, scientifici e politici, collaborando con varie tv e testate nazionali, oltre alla Rai, tra cui Mediaset e La Stampa. Nel corso della sua lunga carriera, Gawronski ha raccolto via via i libri che sono anche testimonianze puntuali, importanti e rare non solo della sua esperienza umana e professionale, ma anche e soprattutto documento storico prezioso, trasversale tra Est e Ovest, Nord e Sud del mondo, tra epoche e confini diversi, sensibilità e culture molteplici. Tutto questo si specchia nei libri donati da Gawronski alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: i ricordi e le opere del giornalista ora sono conservati nella cornice della biblioteca nel più ampio contesto dei luoghi dedicati alla memoria dantesca e sono consultabili dai cittadini attraverso la Biblioteca di Storia Contemporanea ‘Alfredo Oriani’ di Ravenna.