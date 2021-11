Per la giornata contro la violenza sulle donne arrivano 3 nuove panchine rosse nelle sedi della Cgil

Il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. La Rete delle Donne della Cgil di Ravenna e le Donne Spi ribadiscono che violenza e sopraffazione di genere, ancora oggi purtroppo ampiamente diffuse, si combattono in primo luogo attraverso l’educazione, la formazione e la cultura.

In occasione del 25 novembre, la Rete delle Donne della Cgil e le Donne Spi hanno organizzato e aderito a numerose iniziative che si svolgeranno sul territorio della provincia di Ravenna. Il 25 novembre, nella Camera del Lavoro di Ravenna, alle 11, sarà inaugurata dalla segretaria generale della Cgil di Ravenna, Marinella Melandri, una panchina rossa, simbolo di un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza maschile sulle donne, nei pressi della grande magnolia presente nel giardino interno della sede sindacale.

Sempre nella stessa giornata nelle Camere del lavoro territoriali verranno distribuite delle cartoline con un fiocco rosso da indossare per dire basta alla violenza sulle donne. Al momento sono state stampate oltre 5.000 cartoline. La Lega Spi di Alfonsine e Longastrino distribuirà porta a porta 2.500 cartoncini con il nastro rosso. Ad Alfonsine, poco dopo le 20, la camminata in rosso organizzata dal Comune sosterà davanti alla Camera del Lavoro dove sarà inaugurata una panchina rossa.

La Lega Spi di Bagnacavallo organizza, sabato 27 novembre alle 18, l’iniziativa “Lo sport contro la violenza sulle donne" al Palazzetto dello Sport. Le ragazze indosseranno la maglia con lo slogan antiviolenza e i loghi Spi - Coordinamento donne pensionate. La panchina rossa inaugurata l’anno scorso sarà posta davanti all'ingresso del Comune di Bagnacavallo per tutta la settimana.

A Cotignola, venerdì 26 novembre alle 20,30, al teatro Binario di Cotignola sarà portato in scena lo spettacolo "Pezzi di Vetro". L’ingresso sarà a offerta libera e l’incasso sarà destinato a sostegno del Centro antiviolenza Demetra Donne in aiuto di Lugo.

La Lega Spi di Fusignano, domenica 21 novembre alle 17,30, distribuirà all'ingresso dell'Auditorium i cartoncini con i nastri rossi. Il 25 novembre la Camminata in Rosso organizzata dal Comune raggiungerà Maiano Monti per l'inaugurazione della panchina rossa. Il 25 novembre alle 10, la Lega Spi di Mezzano inaugurerà una panchina rossa e un murale a tema alla Camera del lavoro in via Cortesi.