Giornata del Mare: gli studenti incontrano la Guardia Costiera di Ravenna

Come ogni anno, dal 2017, l’11 aprile ricorre la “Giornata del Mare e della cultura marinara” che ha l'obiettivo di promuovere soprattutto tra le giovani generazioni la consapevolezza del patrimonio inestimabile, anche sotto il profilo culturale e scientifico, che il mare rappresenta per tutti noi. Per celebrare la ricorrenza, la Guardia Costiera di Ravenna ha organizzato un incontro presso il Liceo Artistico Nervi Severini di Ravenna, alla presenza del preside Gianluca Dradi dove, il personale della Capitaneria di porto, ha introdotto il tema della giornata, avviando da subito un confronto costruttivo con gli studenti.

Successivamente, gli alunni della classe terza A, insieme ai loro accompagnatori, sono andati a Marina di Ravenna presso l’ormeggio dei mezzi navali della Guardia Costiera imbarcando a bordo della motovedetta d’altura CP 274 per un giro di perlustrazione del porto, lungo il canale Candiano, dando modo ai giovani di fare esperienza diretta dei compiti affidati ai militari, tra la tutela dell’ambiente marino e costiero, la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Al rientro all’ormeggio, gli studenti sono stati accolti dallo staff del Cestha, Centro sperimentale per la tutela degli habitat, situato nei locali dell’antico mercato del pesce di Ravenna, di fronte alla darsena pescherecci, dove hanno potuto visitare le strutture dedicate al recupero delle tartarughe marine, molte delle quali ritrovate in precarie condizioni per aver ingerito plastiche disperse in mare, scambiate per cibo. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di RiGenerazione Scuola, il Piano del MI per la transizione ecologica e culturale delle scuole, nato con l'obiettivo di educare i più giovani ad abitare il mondo in modo nuovo e più rispettoso e ponendo attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità.