Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate: a Conselice concerti e celebrazioni per i caduti

E’ ricco il programma di eventi organizzati dal Comune di Conselice per le celebrazioni legate al 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate. Mercoledì 3 alle 19, davanti al monumento ai Caduti, è in programma un incontro di raccoglimento e letture in memoria dei Caduti a cura degli Alpini di Conselice.

Giovedì 4, deposizione delle corone al Monumento dei Caduti. Sabato 6 alle 18.30, nella chiesa di San Patrizio, l’esibizione del gruppo vocale Ottetto Ana Treviso. Infine, domenica 7 alle 9.30, nella chiesa di San Martino, messa solenne in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.