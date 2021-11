Giornata della Colletta alimentare, in regione aiuti per 125mila persone. Testimonial d'eccezione: Giorgio Chiellini

La Giornata nazionale della Colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna in presenza il 27 novembre. Per festeggiare il quarto di secolo c'è anche un testimonial d’eccezione: il calciatore Giorgio Chiellini che invita tutti a recarsi negli 11.000 supermercati aderenti e comprare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.

I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone. In Emilia Romagna le strutture convenzionate beneficiarie saranno 746 e i prodotti donati arriveranno a circa 125.000 persone.