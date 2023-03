Giornata della consapevolezza dell'autismo: il "castello di manovra" dei pompieri si illumina di blu

Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in prima linea per un soccorso inclusivo, si tinge di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell'Autismo in programma domenica 2 aprile. Per richiamare l'attenzione su questa sindrome che colpisce sempre più bambini, è stata ideata a livello mondiale "Light It Up Blue" l'iniziativa che prevede l'illuminazione con luce blu dei palazzi. Anche il comando dei Vigili del fuoco di Ravenna aderisce all'iniziativa illuminando nella notte tra sabato e domenica il castello di manovra della sede centrale di blu, colore che risveglia il desideri di conoscenza e di sicurezza.