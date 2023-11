Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale: consegnati gli attestati per il lavoro svolto durante l'alluvione

In occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, si sono svolte questa mattina le celebrazioni promosse dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Ravenna. In viale Farini si è tenuta la deposizione di corone al monumento ai Caduti e la lettura di messaggi commemorativi. Alle 10, in piazza del Popolo, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale e da brani a tema cantati dagli alunni della scuola primaria di primo grado Guido Novello e sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica ai neo insigniti.

A seguire da parte del Prefetto Castrese de Rosa sono stati rilasciati attestati e targhe di ringraziamento ai Sindaci, ai Presidenti delle Unioni, alle Forze dell’Ordine ed ai Responsabili Regionali della Protezione Civile in segno di riconoscenza per l’attività svolta durante gli eventi alluvionali del maggio scorso. Alle 16.30, in piazza del Popolo, si terrà l’ammainabandiera. Le cerimonie sono accompagnate dalla banda cittadina.

"Ogni anno, il 4 novembre, celebriamo la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una giornata in cui rendiamo onore ai caduti di tutte le guerre che hanno combattuto per la libertà e la democrazia ed esprimiamo riconoscenza alle donne e agli uomini che ogni giorno sono impegnati a tutelare la pace e la sicurezza del nostro Paese - ha detto il sindaco Michele de Pascale - Quest’anno la cerimonia è stata arricchita da un momento dedicato alle onorificenze al merito della Repubblica consegnate dal prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. Con onore e gratitudine ho ricevuto, insieme ai colleghi sindaci e sindache della provincia di Ravenna, un attestato in segno di riconoscenza per l’attività svolta durante gli eventi alluvionali del maggio scorso da parte del prefetto, che ringrazio di cuore.

È stato un momento emozionante che ci ha ricordato quanto la collaborazione e il lavoro di squadra siano preziosi e fondamentali soprattutto nei momenti più difficili. Evviva la Repubblica, evviva l’Italia!".

"Oggi si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. È un’occasione non solo per ricordare i valori di libertà, uguaglianza e fratellanza che sono le fondamenta della Repubblica ma per ringraziare le Forze Armate per il loro quotidiano impegno a difesa dei principi della Costituzione e a salvaguardia della sicurezza nazionale - afferma il vicesindaco Eugenio Fusignani - Un ruolo che, soprattutto negli scenari di pace, diviene fondamentale come le terribili giornate dell’alluvione del maggio scorso stanno testimoniare. In questo giorno il sentito ringraziamento alle Forze Armate della Repubblica non può essere disgiunto da quello alle Forze dell’Ordine e, fra esse, alle Polizie Locali a partire da quella di Ravenna. E proprio su queste voglio soffermarmi per ricordare l’impegno messo in campo sempre, oltre ai compiti d’istituto, nel contesto delle azioni a supporto, dirette e indirette, nelle operazioni di ordine e sicurezza pubblica. E proprio in questo senso è giusto evidenziare come l’impegno anche nel rilevare tutti gli incidenti nelle ore notturne, sgravando da questo compito le forze di polizia a competenza generale, consenta proprio a queste di dedicarsi pienamente al controllo del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini".

"Ma tornando ai giorni terribili dell’alluvione, rievocati anche dai timori per l’allerta di ieri, voglio sottolineare il grande lavoro messo in campo dalla nostra Polizia Locale che, senza lesinare impegno, ha lavorato intensamente per tutto il periodo mettendo in campo i propri uomini e donne con un’abnegazione e un senso del dovere che è andato ben oltre il dovuto impegno d’istituto - continua il vicesindaco - Un lavoro intenso e costante anche come supporto e vicinanza ai cittadini colpiti, sacrificando il loro privato per il bene collettivo. Ricordo per avervi assito personalmente, come una nostra agente, con disprezzo del pericolo, si sia gettata in piena notte nell’acqua della piazza di Matellica completamente allagata per trarre in salvo quello sembrava un cittadino rimasto chiuso dentro l’auto sommersa dall’acqua. Segno di una preparazione e di una disponibilità che va ben oltre il pur grande livello di professionalità che la nostra Polizia Locale può vantare. Per cui, al giusto tributo a tutti coloro che hanno operato in quei giorni, corpi dello stato, uffici di enti e istituzioni e volontari di Protezione Civile e non, va reso merito alle Polizie Locali e, soprattutto a quella di Ravenna che quest’anno celebra i 150 anni dalla sua istituzione con un livello di preparazione e capacità operativa che ne fanno un fiore all’occhiello per la città di Ravenna e per tutto il sistema di ordine e sicurezza pubblica".