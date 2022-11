Giornata delle Forze Armate: la cerimonia a Casola Valsenio

La Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate viene celebrata a Casola Valsenio, domenica. La Cerimonia si tiene alle ore 10. nel Parco Giulio Cavina accanto al Monumento ai Caduti. Il programma prevede il concerto del Corpo Bandistico “G. Venturi” di Casola Valsenio, l’intervento del Sindaco Giorgio Sagrini, la benedizione alla presenza dell’Arciprete Don Euterio Spoglianti e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

La scultura del Monumento rappresenta un soldato morto, col capo cinto dall’elmetto e reclinato su una spalla, con i pugni serrati, ad indicare l’estremo tentativo di resistere al nemico. Un’ala in marmo bianco protegge il corpo. Il monumento è oggi collocato all’interno dei giardini pubblici “G. Cavina” di Casola Valsenio, ma fino agli anni Cinquanta si trovava al termine di una doppia fila alberi lungo il Viale della Rimembranza in ricordo dei 116 caduti del paese (52 cipressi ricordavano i caduti in battaglia e 64 lecci ricordavano i morti a causa delle ferite riportate nella Grande Guerra). Alla fine degli anni '50 il monumento venne spostato all'interno del parco. Autore del monumento è lo scultore Cleto Tomba, uno degli artisti più originali dell’epoca. L’opera gli fu affidata a seguito di un concorso e venne realizzata tra il 1922 e il 1923. Fu inaugurata il 9 settembre del 1923.