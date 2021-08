Giornata di superlavoro per i vigili del fuoco: raffica di interventi in tutto il territorio

Giornata di superlavoro, quella di sabato, per i vigili del fuoco di Ravenna con tutte le squadre che sono state impegnate in vari interventi che sono andati dallo spegnimento di sterpaglie a un incendio nella cucina di un ristorante ifno alla messa in sicurezza di tubature del gas. In particolare un incendio di sterpaglie ha interessato una scarpata stradale tra San Michele e Godo, due le squadre del 115 intervenuto per circoscrivere le fiamme. Un altro intervento ha interessato la cucina di un ristorante, che ha preso improvvisamente fuoco, rendendo necessario l'impiego di 4 squadre. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per mettere in sicurezza un tratto di tubature del gas che, per cause in corso di accertamento, si sono staccate dai supporti rischiando di rompersi e provocare una importante fuoriuscita di metano.