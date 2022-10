Lugo, svelate le proposte di impresa innovativa degli studenti del Liceo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Nella giornata di sabato ha avuto luogo nel Liceo di Lugo l’evento finale, con pitch session e conseguenti premiazioni, del progetto “Che impresa! Come nasce un’idea imprenditoriale, come la sviluppo, come la racconto”. Il progetto, finalizzato a promuovere le capacità imprenditive dei ragazzi attraverso un percorso capace di guidarli dal concepimento di un’idea imprenditoriale al suo lancio sul mercato, stimolando attitudini positive come l’intraprendenza, lo spirito d’innovazione, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra, è stato sviluppato su due classi quarte del Liceo, la 4^Bs dell’indirizzo di studi Scientifico tradizionale e la 4^Csa dell’indirizzo di studi Scienze applicate, in collaborazione con la Fondazione ENI Enrico Mattei, breviter FEEM, e il CEAS dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Dopo essersi preparati per 5 giorni con gli esperti della FEEM, coordinati da Lorenzo Ceccolini e Giulia Gulminelli, coadiuvati da Sonia Guerrini per il CEAS, con 15 ore di lavoro in presenza e 15 ore di lavoro autonomo, affrontando le tematiche della nascita di un’idea imprenditoriale, dell’intuizione che diventa progetto, dell’analisi di mercato, della definizione del modello di business, della strategia, della sostenibilità economica, sociale e ambientale, delle fonti di finanziamento, dell’esposizione del progetto d’impresa, gli studenti, accolti nell’Aula Magna del Liceo dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dalle loro docenti referenti Chiara Solaroli e Chiara Camiletti, ascoltata la testimonianza del co-fondatore di GetCOO Claudio Berti, ex studente del Liceo, suddivisi in squadre di lavoro da cinque studenti hanno presentato alle loro famiglie, invitate all’evento finale, e al Comitato di valutazione formato dagli esperti della FEEM le loro proposte di impresa innovativa. Questa pitch session, ovvero la presentazione verbale, con l’ausilio di diapositive, concisa di un'idea imprenditoriale finalizzata ad attirare finanziamenti per lo sviluppo e la realizzazione della proposta, è stata molto apprezzata complessivamente dal Comitato di valutazione, che ha comunque definito una graduatoria di merito sulla base della fattibilità e sostenibilità economica, sociale e ambientale, oltre alla capacità di lavorare in squadra, alla capacità espositiva, alla creatività.

La vincitrice generale è risultata una squadra della 4Csa dell’indirizzo Scienze applicate, autrice di “Help Students”, un’applicazione finalizzata alla creazione di una comunità on line di studenti per l’aiuto reciproco nello studio (tutta la classe sarà ospitata al Distretto centro settentrionale Eni, con sede a Marina di Ravenna); sono state assegnate delle menzioni speciali per la creatività e l’innovazione alla proposta imprenditoriale “Ironbot” (4Csa indirizzo Scienze applicate), per la capacità di lavorare in gruppo a “Kinetic Fun” (4Bs indirizzo Scientifico tradizionale) e per l’impatto espositivo e la resa grafica a “Light Ness” (4Csa indirizzo Scienze applicate). Tutti i partecipanti possono ritenersi vincitori per i risultati ottenuti, l’impegno, la creatività e le nuove competenze acquisite. Il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti