Giornata della statistica, alla sala Baldini l’evento “Usiamo la demografia per capire il passato, il presente e il futuro”

Per promuovere la cultura statistica nel nostro territorio, la Provincia di Ravenna ed Istat - ufficio territoriale area nord-est, organizzano l’evento dal titolo “Tredicesima Giornata italiana della statistica - usiamo la demografia per capire il passato, il presente e il futuro”. L’iniziativa, rivolta alle classi delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Ravenna, si terrà martedì 7 novembre dalle 10 alle 12 presso la sala “Nullo Baldini” in via Guaccimanni 10 a Ravenna.

L'evento rientra tra le iniziative territoriali promosse in occasione della tredicesima Giornata italiana della statistica, per accrescere la conoscenza dei dati statistici ufficiali e della loro qualità, affrontando vari temi legati alla statistica.

Per qualsiasi chiarimento si rimanda alle pagine dedicate del sito della Provincia di Ravenna e/o direttamente al Servizio Statistica della Provincia di Ravenna contattabile tramite e-mail all’indirizzo statistica@mail.provincia.ra.it o telefonicamente ai numeri 0544/258466 e 0544/258303.