Giornata mondiale del diabete: per la prevenzione e la cura scendono in campo i volontari

Sabato 11 e domenica 12 novembre i volontari di Diabete Romagna sono pronti a conquistare il cuore dei romagnoli con il loro sorriso e la voglia di sensibilizzare al diabete, una malattia per la quale non esiste guarigione. Per farlo saranno, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che in tutto il mondo si celebra il 14 novembre, nelle piazze e nelle postazioni della Romagna con materiale informativo e prodotti solidali. I prodotti quest’anno saranno letteralmente magnetici, infatti sono state realizzate dall’associazione delle calamite con scritte delle frasi significative che si potranno attaccare in casa e in ufficio e che, in cambio di una donazione, permetteranno a chi vorrà di sostenere i progetti dell’associazione a favore di adulti e bambini con diabete.

Il diabete è per tutta la vita e come un magnete rimane addosso; la differenza tra vivere questa condizione soccombendole o rendendola amica sta tutta nella modalità con la quale la si affronta e nell’importanza di non portare questo peso da soli. Ecco il valore della solidarietà “magnetica”, capace di prendersi carico di un po’ delle fatiche di chi ha il diabete e di condividerle. Da qui l’appello dell’associazione ad unirsi in comunità a sostegno di chi dal diabete non si può mai separare, sostenendo i progetti dell’associazione con una donazione o diventando volontari nelle postazioni che saranno allestite nelle piazze e nei supermercati della Romagna e proporre ai passanti la “solidarietà magnetica di Diabete Romagna”. La calamita si colleziona di ritorno dai viaggi, è un prodotto molto popolare e l’idea di Diabete Romagna è quella di realizzare ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, diverse versioni del prodotto, così da permettere alle persone di collezionarle e accompagnare simbolicamente, ma anche molto concretamente, chi convive con il diabete nel lungo viaggio che è la sua vita in compagnia della malattia.

“La prevenzione e la gestione del diabete hanno bisogno di una forte motivazione, del supporto di professionisti capaci e dell’affetto della comunità, che in questi anni ci è sempre stata vicina. Quest’anno la solidarietà sarà magnetica e le frasi che saranno presenti sulle calamite rappresentano il nostro approccio alla vita. Crediamo che l’approccio con cui una persona con diabete affronta le difficoltà che la malattia impone possa essere lo stesso approccio propositivo capace di dare forza a chiunque si trovi nei diversi momenti di crisi che la vita presenta. Per noi il diabete a volte, più che una malattia, è uno strumento per conoscere meglio noi e gli altri e i messaggi in questi magneti nascondono proprio la volontà di sentirsi tutt'uno con i donatori e i volontari che ci sostengono.” Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.

Il ricavato della Giornata Mondiale del Diabete di Diabete Romagna, per il tramite delle calamite o degli altri prodotti solidali proposti dai volontari dell’associazione, permetterà ad adulti e bambini con diabete di vivere in maniera più serena la malattia, grazie al supporto di psicologi, dietisti, podologi per la prevenzione di una delle più temute complicanze, il piede diabetico, grazie a corsi di attività motoria adattati, momenti formativi e di incontro come i campi scuola per bambini con diabete e grazie all’innovativo progetto “Portiamo il sorriso in casa” che offre assistenza medica domiciliare diabetologica alle persone con diabete fragili della Romagna.

Queste le postazioni in cui saranno presenti i volontari: https://bit.ly/giornatamondialedeldiabete, info@diabeteromagna.it e 388/1613262.