Giornata mondiale del polmone: esami spirometrici gratuiti per valutarne lo stato di salute

Le Terme di Cervia aderiscono - insieme a realtà di rilievo internazionale come l’American Lung Association, l’European Lung Foundation, l’Association of European Cancer Leagues, la Royal Society of Medicine, l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri - al World Lung Day 2022, la Giornata mondiale del polmone. In programma una mattinata dedicata alla prevenzione, giovedì 22 settembre dalle 9.00 alle 12.30, con la possibilità di effettuare un esame spirometrico gratuito su prenotazione.

Il World Lung Day, organizzato da Firs - Forum of International Respiratory Societies, pone al centro dell’attenzione lo stato di salute dei polmoni e ha l’obiettivo di informare ed educare i cittadini sui rischi legati alle patologie respiratorie e sulle modalità di prevenzione. La pandemia ha messo in evidenza forti disuguaglianze per quanto riguarda la salute respiratoria, quindi il tema dell’iniziativa quest'anno è “La salute dei polmoni per tutti”. Con un particolare focus sull’impatto del Covid, sull’importanza della diagnosi precoce e della riduzione delle disuguaglianze nello screening, nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni polmonari croniche.

La spirometria è l’esame più comune per valutare la funzionalità respiratoria, attraverso la misurazione dei volumi e dei flussi respiratori. Viene utilizzata per la diagnosi di diverse patologie respiratorie e polmonari. L’esame, assolutamente non invasivo e indolore, sarà effettuato dal dottor Alessandro Zanasi, pneumologo e direttore sanitario delle Terme di Cervia.