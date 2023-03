Giornata Mondiale del Rene: un punto informativo all'ospedale di Ravenna

In occasione della Giornata Mondiale del rene (9 marzo 2023) anche in Romagna sono state organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione per la popolazione. Giovedì nell’ospedale di Ravenna verrà allestito uno spazio informativo che offrirà la possibilità di eseguire stick urinario e misurazione della pressione arteriosa, presso l’area ambulatoriale della Nefrologia, III piano - scala verde, dalle ore 9 alle ore 11.