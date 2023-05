Giornata mondiale della libertà di stampa: una grande manifestazione a Conselice

Conselice si appresta a celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa 2023. "Libertà di stampa, mai abbassare la guardia" è il titolo del seminario pubblico in programma mercoledì 3 maggio dalle 10.30 nella sala del consiglio comunale del municipio (via Garibaldi, 14). L'iniziativa sarà caratterizzata da due momenti distinti. Nella prima parte della giornata si parlerà di temi di attualità legati al mondo del giornalismo (l’ordine dei giornalisti, deontologia di genere, giornalisti minacciati, eccetera); tra gli ospiti la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante, il segretario generale aggiunto Fnsi e presidente Aser, Matteo Naccari, il presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa, Paolo Berizzi, e il vicepresidente Aser, Paolo Maria Amadasi. L'appuntamento è valido per crediti formativi per i giornalisti.

La seconda parte della giornata sarà dedicata alle testimonianze. Parlerà Chiara Bissi, giornalista, "Un lavoro, mille pressioni: vita da freelance". Saranno a Conselice anche i genitori di Mario Paciolla, cooperante morto in circostanze non chiare in sud America: Giuseppe Paciolla e Anna Maria Motta parleranno della morte senza un perché di loro figlio. I giornalisti d’inchiesta Paolo Bonacini e Giovanni Tizian parleranno di "Aemilia: la ‘ndrangheta dove non dovrebbe, il giornalismo contro l’infiltrazione mafiosa". Le conclusioni della giornata saranno a cura della segretaria Fnsi, Alessandra Costante, mentre l’intera mattinata sarà coordinata da Paolo Maria Amadasi, vicepresidente Aser.