Giornata mondiale della menopausa: visite e incontri gratuiti in provincia

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa che si celebra il 18 ottobre anche l’Ausl della Romagna partecipa con diverse iniziative all’Open Day promosso a livello nazionale da Fondazione Onda. Obiettivo della giornata è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.

Le iniziative promosse nel ravennate

Mercoledì 18 ottobre, alle ore 17, nella Sala Estense della Rocca di Lugo, si terrà l’incontro gratuito dedicato alla popolazione dal titolo ‘LE DONNE DOPO GLI "...ANTA". LE TAPPE DEL CAMBIAMENTO’. Sarà l’occasione per presentare il Centro Per la Diagnosi e la Cura dei Disturbi del Climaterio aperto nel corso del 2023 presso il Consultorio Familiare di Lugo. L’incontro rientra nella più ampia programmazione distrettuale dedicata ai temi della prevenzione ed è promosso dall’Unità Operativa Consultori Familiari Ravenna-Faenza-Lugo in collaborazione con Centro per le Famiglie Unione dei Comuni della bassa Romagna e Lilt.

In tutta la provincia di Ravenna secondo gli ultimi dati ISTAT risiedono 48031 donne di età compresa fra i 45 ed i 60 anni che potrebbero beneficiare dei servizi offerti dal Centro. Fra gli obiettivi più importanti, si ricordano quelli di aumentare il benessere delle donne in questa fase della vita e la loro consapevolezza su possibili fattori di rischio relativi ad alcune patologie, ridurre l’automedicalizzazione, favorire la modificazione di comportamenti negativi promuovendo sani stili di vita, e garantire l’informazione anche attraverso incontri di gruppo. Fondamentale per raggiungere questi obiettivi è la costruzione di una rete di specialisti attraverso percorsi “dedicati” che favoriscano la presa in carico della donna nei setting di cura adeguati ed in maniera tempestiva.

L’incontro, tenuto da ginecologi, ostetriche e psicologi del Consultorio Familiare sarà l’occasione per promuovere una tavola rotonda con i presenti sulle tematiche principali che interessano questo momento della vita delle donne. Vedrà inoltre la partecipazione degli specialisti dell’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Lugo per l’illustrazione del percorso integrato con l’ambulatorio per la prevenzione delle patologie cardiovascolari.

L’UO Ginecologia e ostetricia Forlì-Faenza promuovere due iniziative: mercoledì 18 ottobre dalle ore 9 alle 11:30 e dalle ore 14 alle 16:30, presso l’Ambulatorio 12, Blocco 10, Piano Terra dell’Ospedale di Faenza, i professionisti effettueranno visite ginecologiche con ecografia pelvica-ginecologica gratuite. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonica chiamando il numero 0546/601461 dalle ore 11 alle ore 13 nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 ottobre. “L'esperto risponde”: da lunedì 16 ottobre a venerdì 20 ottobre, il medico ginecologo sarà a disposizione per rispondere ai quesiti e alle richieste di chiarimento delle cittadine sugli aspetti legati ai disturbi della menopausa, alla casella di posta elettronica: ostetriciaginecologia.fa@auslromagna.it Si chiede cortesemente di riportare nell’oggetto della mail l’indicazione: OPEN DAY MENOPAUSA FAENZA.