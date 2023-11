Giornata mondiale per la lotta all'Aids: a Ravenna test gratuiti per l'Hiv

Il Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna annuncia con orgoglio la sua partecipazione attiva alla Giornata Mondiale per la Lotta contro l'Aids il prossimo 1 dicembre 2023. In occasione di questo evento di sensibilizzazione e prevenzione, il Centro offre gratuitamente test rapidi salivari per l'Hiv presso la propria sede in Via Berlinguer 7, Ravenna, dalle ore 9:00 alle 12:00.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Nucleo CNAI Ravenna e le volontarie di Arcigay Ravenna, al fine di garantire un ambiente sicuro, riservato e accogliente per coloro che desiderano sottoporsi al test. Il test sarà disponibile senza alcun costo e senza bisogno di prescrizione medica. La prenotazione è consigliata per garantire la disponibilità e per garantire un'affluenza ordinata. È possibile prenotare contattando il nostro sportello al numero 05441796279 o inviando una mail a sportello@antidisciminazione.lgbt.

Questa iniziativa è parte integrante dell'impegno del Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna nella lotta contro l'Hiv/Aids. Il Centro crede fermamente nell'importanza della prevenzione, della sensibilizzazione e dell'accesso ai servizi di salute per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.