Giornata mondiale del rifugiato: il balcone del Teatro Alighieri si illumina di blu

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato di giovedì 20 giugno, un evento annuale voluto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), oltre agli appuntamenti rivolti alla cittadinanza organizzati nell’ambito del Festival delle Culture, il Comune di Ravenna aderisce all’invito di Unhcr illuminando di blu nelle notti del 19 e del 20 giugno il balcone del Teatro per rendere omaggio alle persone rifugiate in tutto il mondo. Un gesto, che si affianca ai percorsi di accoglienza e integrazione promossi e realizzati dall’Amministrazione che sono fondamentali per permettere alle persone rifugiate di riacquistare dignità e coraggio.