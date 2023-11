Giornata nazionale della colletta alimentare: volontari in azione nei supermercati

Sabato 18 novembre in dodici supermercati di Cervia e del forese saranno impegnati circa 150 volontari, che inviteranno i clienti dei punti vendita a donare gli alimenti consigliati. Nel 2022 a Cervia il giorno della Colletta sono stati raccolti 7.154 kg di alimenti, un risultato che evidenzia la grande generosità dei cittadini.

Anche quest’anno, la maggior parte degli alimenti raccolti verrà distribuita subito ai quattro Enti cervesi convenzionati con il Banco Alimentare; il resto verrà stoccato al magazzino regionale di Imola e verrà distribuito successivamente sempre in modo gratuito.

Nel 2022 gli Enti di Cervia hanno ricevuto gratuitamente dal Banco Alimentare alimenti per 36.460 kg, (per un valore di circa 110.000 euro) che hanno aiutato 500 persone assistite del territorio locale. Chi desiderasse partecipare alla Colletta Alimentare come volontario nell’area di Cervia può contattare il numero 338-5933132 (Giuseppe).