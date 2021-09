Giornata nazionale della Sla: si colora di verde anche l'Ala di Baracca

Il monumento all'aviatore si illumina in occasione dell’iniziativa “Coloriamo l'Italia di verde” promossa da Aisla

La notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre il monumento di Francesco Baracca a Lugo si illuminerà di verde, in occasione delle celebrazioni della XIV Giornata Nazionale SLA. Il Comune di Lugo aderisce quindi all’iniziativa “Coloriamo l'Italia di verde” promossa da AISLA, associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che prevede di illuminare con una luce color smeraldo un palazzo o un monumento della propria città.

“Coloriamo l'Italia di verde” è un’iniziativa che si ripete ormai da anni, attuata in collaborazione con ANCI e sostenuta da molti comuni. Il verde è il colore simbolo di AISLA e, soprattutto, della speranza per arrivare a sconfiggere la SLA, malattia ad oggi ancora inguaribile. Lo scorso anno, per citarne alcuni, furono illuminati la Mole Antonelliana di Torino, la Piramide Cestia di Roma, la Fontana Maggiore a Perugia, Il Tempio di Atene a Paestum, la Loggia dei Lanzi a Firenze, La Reggia di Caserta e molti altri. Nella nostra Provincia si illumina di verde anche la Fanciulla con le trecce di Bagnacavallo.