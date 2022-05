Giornata nazionale per la legalità: a Russi il ricordo di Falcone e Borsellino a 30 anni dalla scomparsa

Lunedì 23 maggio, a partire dalle 16.45, presso il parco Falcone e Borsellino, a Russi in via Aldo Moro 2, avranno luogo le celebrazioni della Giornata nazionale della Legalità a 30 anni dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino. Alla commemorazione prenderanno parte il prefetto di ravenna Castrese De Rosa, Donato Ungaro, giornalista ed esperto in materia di legalità, vincitore del Premio Ambrosoli 2018 per le sue inchieste su mafie e corruzione, Matteo Pasi, presidente di Associazione Pereira, Carlo Garavini e Alice Casadei, referenti provinciali di Libera contro le mafie, e Giancarlo Melandri, referente di Sos Imprese Emilia-Romagna. Alle 17.57 si terrà un minuto di silenzio nel ricordo dell’attentato di Capaci, a cui seguirà la deposizione della corona di fiori.

Il 23 maggio 1992 avveniva la Strage di Capaci, l'attentato mafioso nel quale furono uccisi il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza. Due mesi dopo la mafia uccise in via D’Amelio a Palermo il magistrato Paolo Borsellino assieme ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Due uomini, due magistrati che hanno inferto un duro colpo alla mafia, facendone condannare molti cruciali esponenti, ma che per questa ragione sono diventati martiri: caduti sul fronte della lotta alla mafia.

Come non mai quest’anno il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarà vivo. Nel 2022 infatti decorrono i 30 anni dalla scomparsa dei due giudici che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia. I tragici eventi che sconvolsero non solo Palermo e la Sicilia ma l’intera Italia sono rimasti indelebili nel cuore e nella mente di tutti. Nel 1993, ad un anno dalla strage seguita pochi mesi dopo dall’omicidio di Paolo Borsellino, a Russi fu inaugurato dal Giudice Antonino Caponnetto un monumento in memoria di questi due Eroi nazionali nel parco a loro dedicato. Per non dimenticare, dal 2002, anno del decennale della strage di Capaci, il 23 maggio viene celebrata la Giornata nazionale per la legalità il cui scopo è quello di incoraggiare alla cultura del rispetto e della legalità per una cittadinanza attiva, responsabile e partecipe, perché come ha detto Peppino Impastato, altra vittima del crimine organizzato, “La mafia uccide, il silenzio pure…”.