Giornata Nazionale Sla, il municipio si illumina di verde per sensibilizzare i cittadini

Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, in occasione della XVI Giornata Nazionale Sla, il Municipio di Massa Lombarda si è illuminato di verde con l’intento di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni politiche e sociosanitarie sui bisogni degli ammalati e delle loro famiglie. In tutta Italia si contano oltre 6000 famiglie costrette a convivere con la malattia della Sla e nella notte che precede la Giornata del 17 settembre organizzata da Aisla, infatti, centinaia di monumenti in tutto il Paese si sono illuminati di luce verde a simboleggiare la speranza di arrivare ad un futuro senza Sla.

Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda dichiara: “Il nostro Comune aderisce con convinzione alla XVI edizione della Giornata Nazionale Sla illuminando il Palazzo del Municipio di colore verde. È un piccolo gesto che, auspichiamo, possa avvicinare la sensibilità delle persone ad una malattia che colpisce e fa soffrire tante famiglie, troppe volte nel silenzio generale. Riteniamo che anche questo sia un gesto solidale e civico che possa contribuire a rafforzare il senso di comunità".