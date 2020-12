Giornata storica: primi vaccini a ospiti e operatori in casa di riposo

Altra giornata storica: è partita giovedì la nuova fase della campagna vaccinale anticovid in Romagna rivolta agli ospiti e agli operatori delle case residenze per anziani. Tra le sedi individuate per la somministrazione del vaccino c'è anche la cra Villaverde di Milano Marittima. "Questo 2020 si conclude con un evento che rimarrà nella storia della nostra città - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - La struttura, scelta da Ausl per alcuni indicatori, è la prima della provincia dove si effettua questa vaccinazione. Un grande regalo prima della fine di questo anno difficile e complicato; un gesto di speranza per il prossimo futuro. Sono convinto che presto potremo ricominciare a vivere una vita più vicina ai nostri cari, anche se per ora questo non è ancora possibile; ma stiamo “correndo” e facendo tutto quello che occorre perché questo sia possibile al più presto".