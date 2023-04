I volontari si ritrovano alla foce del Lamone per pulire la spiaggia dai rifiuti

Associati e dipendenti insieme per un pomeriggio dedicato alla pulizia dei rifiuti dalla spiaggia. Sabato la Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato "Diffèrenziati", iniziativa voluta per celebrare la Giornata internazionale della Terra, che ricorre il 22 aprile. Ad essere liberato un tratto della spiaggia a nord della foce del Lamone, tra Marina Romea e Casalborsetti. Dopo la raccolta, i sacchi pieni di rifiuti sono stati consegnati ad Hera.

Un gesto voluto "per riaffermare come il rispetto per l’ambiente ed il prendersi cura del pianeta siano temi sempre più importanti nella vita di ognuno di noi. Perché non può esserci sviluppo economico e sociale, senza rispetto e attenzione per ciò che ci circonda", spiegano da Confartigianato.