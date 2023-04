Giornate ancora fredde: prorogata la possibilità di accendere il riscaldamento a Cervia

Gelate tardive su gran parte del centro-nord con valori sottozero anche in pianura e danni alle coltivazioni e alla vegetazione. Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde).

In considerazione del fatto che per i prossimi giorni si prevede il perdurare di temperature al di sotto della media stagionale, anche il sindaco di Cervia Massimo Medri ha firmato un’ordinanza che autorizza la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici del territorio comunale, a partire dal 12 aprile fino al 19, prevedendo il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6,5 ore giornaliere.