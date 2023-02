Giorno del ricordo, nell’area verde di Lugo si rende omaggio alle vittime delle foibe

Nell’area verde di via Luzi, dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, si è svolta la celebrazione istituzionale del Giorno del Ricordo. Il vice sindaco Pasquale Montalti ha deposto una corona, assieme al presidente della Consulta Lugo Ovest Fiorenzo Baldini, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni combattentistiche e d’arma e dell'Anpi. “A 78 anni dalla fine della seconda guerra mondiale mai avremmo pensato di vedere ancora guerra e distruzione come sta avvenendo da un anno in Ucraina – ha detto il vice sindaco Montalti - . Siamo qui per rendere un omaggio doveroso a chi è morto nelle foibe, a una delle tragedie causate dalla guerra”.