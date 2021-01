Giorno della memoria: l'omaggio ai caduti della brigata ebraica a Piangipane

Le celebrazioni per il Giorno della Memoria, in programma il 27 gennaio, oltre alla cerimonia svoltasi nell'atrio della stazione di Ravenna, coinvolgono anche il territorio di Piangipane con l’omaggio dell’Amministrazione comunale presso il cimitero di guerra in via Piangipane 24.

Ogni anno, infatti, il Comune di Ravenna commemora i soldati della Brigata ebraica che caddero durante i combattimenti della seconda guerra mondiale e furono sepolti nel cimitero di Piangipane. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Michele De Pascale, la presidente del Consiglio comunale Livia Molducci, i consiglieri Patrizia Strocchi del Partito Democratico e Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia.