Giorno della Memoria: medaglia d‘onore a Elvezio Golinelli, ex militare internato a Mauthausen

Il signor Elvezio prestava servizio come militare del Regio Esercito in Cavalleria ed era stato in Grecia, una volta rientrato in Italia venne internato nel campo di concentramento ma riuscì a sopravvivere e tornare a casa dove lavorò come muratore