Giorno della memoria, alla stazione di Ravenna l'omaggio agli ebrei che furono deportati ad Auschwitz

Una cerimonia sentita, con le testimonianze degli studenti, per non dimenticare la tragedia della Shoah. Venerdì mattina si è svolto l’omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati dalla stazione ferroviaria di Ravenna con destinazione Auschwitz, alla presenza del sindaco Michele de Pascale, del presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani, del Prefetto Castrese De Rosa, delle senatrici Marta Farolfi e Ouidad Bakkali e di altre istituzioni cittadini. La cerimonia, ospitata nell’atrio della stazione, è stata accompagnata da una lettura dedicata al tema della memoria a cura degli studenti del liceo artistico “Nervi-Severini”. Le celebrazioni, nell'ambito della Giorno della memoria, prevedono anche l’omaggio dell’Amministrazione comunale ai Caduti della Brigata ebraica al cimitero di guerra di Piangipane.

"Tutti noi corriamo il rischio di collocare, man mano che il tempo passa, i fatti storici in un mito distante dalle nostre vite - afferma il sindaco De Pascale - Questa stazione, in quel giorno, è stato il teatro della tragedia di questi uomini e di queste donne. Che da liberi si sono trovati in catene e deportati da qui e condotti fino ad Auschiwitz. E lì la loro vita si è fermata. Si è fermata per la violenza dei regimi dittatoriali. La privazione della libertà finisce sempre nella violenza". Il primo cittadino sottolinea però anche l'indifferenza e il silenzio che accompagnaronola tragedia della deportazione. "C'è la colpa di chi si è reso protagonista di quei fatti, ma noi dobbiamo ragionare anche sulla colpa di chi non si oppose. Noi tutti i giorni abbiamo l'occasione di opporci ad atti di discriminazione e atti d'odio".